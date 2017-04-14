Antalya AK Parti Standını Saldırıdan Tutuklandı

Ak Parti standını saldırıdan tutuklandı



ANTALYA'da Ak Parti'nin 16 Nisan'daki halk oylaması için açtığı 'evet' standını yıkarak, görevlileri tartakladıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden Ö.A.A. ve eşi N.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, oğulları Y.A. tutuklandı.



AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanlığı'nın halk oylaması için Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde açtığı 'evet' standını 12 Nisan günü yıkarak, görevlileri tartakladıkları iddiasıyla gözaltına alınan Ö.A.A, eşi N.A. ile oğulları Y.A.'nın Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde ifade alma işlemi tamamlandı. Sağlık kontrolü sonrasında adli mercilere sevk edilen şüphelilerden Ö.A.A. ve eşi N.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Y.A. ise 'kasten yaralama' ve 'ızrar' suçlamasıyla tutuklandı.