Antalya Adliyesi'nde İlave Güvenlik Tedbirleri

ANTALYA Adliyesi'nde, İzmir Adliyesi önündeki terör saldırısı sonrası ek güvenlik tedbirleri alındı.



Bir süre önce Antalya Adliyesi ile lojmanlar arasındaki caddede uygulanmaya başlanan park yasağının kapsamı, başsavcı vekili Cevdet Kayafoğlu'nun talimatıyla genişletildi. Ayrıca adliyeye çıkan diğer sokakların belli bölümlerine de park yasağı getirildi. Adliyenin batı cephesindeki taksi durağı da kaldırılıp yolun karşısına alındı. Ayrıca çevredeki simitçilerin yerleri de değiştirildi. Antalya Adliyesi'nin doğu ve batı cephesindeki giriş- çıkış noktalarına konulan zırhlı kulübelerde de emniyet ekiplerince nöbet tutulmaya başlandı. Ayrıca adliyenin çevre duvarındaki demir korkulukların yükseltilmesi işlemlerine başlandı. Isparta açık cezaevinde yapılıp getirilen 2 metre yüksekliğindeki demir korkulukların montaj çalışmalarının 1 ay kadar sürebileceği belirtiliyor.



Antalya Adliyesi'nde özel harekat polisleri de görevlendirildi.



- Antalya