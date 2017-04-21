Antalya 78'lik Dededen 74'lük Eşine Dayak

78'lik dededen 74'lük eşine dayak



*- ANTALYA'da 78 yaşındaki Münir Aker, tartıştığı eşi 74 yaşındaki Hafize Aker'i dövdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı.



Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa İlçesi, Meydan Kavağı Mahallesi 1560 Sokak'ta bulunan bir binanın 2'nci katında meydana geldi. Münir ve Hafize Aker çifti arasındaki tartışma kısa sürede büyüdü. Münir Aker, eşi Hafize Aker'i tartaklayınca yaşlı kadın pencereyi açıp yardım istedi. Aker'in yardımına iki komşusu yetişti. Ancak sinirlerine hakim olamayan Münir Aker, iki komşusunu da tartakladı. Gürültü üzerine olay yerine polis çağrıldı. Kısa sürede gelen polis, çifti ayırdı.



Dayak yiyen iki komşu şikayetçi olmazken, Hafize Aker eşinden şikayetçi oldu. Polis tarafından ekip otosuna alınan çift, sağlık kontrolü sonrasında Demircikara Polis Merkez Amirliği'ne götürüldü. Aker, eşini dövmediğini iddia ederken vücudunun çeşitli yerlerinde darp izi bulunan Hafize Aker eşinden şikayetçi olduğunu tekrarladı.



Çiftin kavga nedeni ise açıklanmadı.