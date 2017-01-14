46 gündür aranan Murat Ünal'ın cesedi bulundu (2)
CENAZE DEFNEDİLDİ
Manavgat'ın Değirmenli Mahallesi İshak Seydi mevkii yakınlarında 46 gün sonra ölü bulunan Murat Ünal'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Manavgat'a getirildi. İkindi vakti Kavaklı Mezarlığı'nda düzenlenen cenazeye Murat Ünal'ın ailesi, akrabaları ve arkadaşları katıldı. Namazın ardından Ünal'ın cenazesi toprağa verildi. Murat Ünal'ın yakınları cenazede uzun süre gözyaşı döktü.
Antalya 46 Gündür Aranan Murat Ünal'ın Cesedi Bulundu
46 gündür aranan Murat Ünal'ın cesedi bulundu (2)CENAZE DEFNEDİLDİManavgat'ın Değirmenli Mahallesi İshak Seydi mevkii yakınlarında 46 gün sonra ölü bulunan Murat Ünal'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Manavgat'a getirildi.
46 gündür aranan Murat Ünal'ın cesedi bulundu (2)
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