Antalya 40 bin misafirle 'Yaza Merhaba' dedi

ICFAIRPORTS ve Rixos Hotels işbirliği ile Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'nın tanıtımına katkı sağlamak amacıyla 29 Nisan'da Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminal'inde gerçekleşen 'Yaza Merhaba' etkinliğinde 40 binin üzerinde yolcu karşılandı.

Antalya turizm sektörünün en önemli iki markasının işbirliği ile gerçekleştirilen ve şehrin tanıtımına katkı sağlamayı hedefleyen etkinlikte özellikle ikili ilişkilerin düzelmesinin ardından Rus misafirler sıcak bir şekilde karşılandı.

29 Nisan'da gerçekleşen 'Yaza Merhaba' etkinliğinde Antalya Havalimanı 2.Dış Hatlar Terminali'nde bagaj alım salonu ve gelen yolcu çıkış kapısı önünde yaklaşık 40 bin yolcu karşılandı.

Etkinlikte tüm gün yiyecek içecek servisinin yanı sıra dans gösterileri, DJ performansları, çeşitli sunumlar ve animatör gösterileri sergilendi. Festival havasında geçen etkinlik turizm sektörünün buluşma noktası oldu. Efsaneler diyarı The Land of Legends'ın karakterlerinin de yer aldığı etkinlikle turizm sektörü temsilcileri ve misafirler kış mevsiminin yorgunluğunu atarken keyifli bir şekilde 'yaza merhaba' dedi.

Rus turist sayısında hızlı artış

2016 yılında Rusya turizm pazarında çok büyük düşüş yaşanan Antalya'da, ocak ve şubat aylarındaki artış rekor seviyelere ulaşmıştı.

Rusya başta olmak üzere BDT ülkelerini içeren pazarda 2016 Ocak- Şubat aylarında Antalya'ya toplam 1398 turist gelirken, bu yıl aynı dönemde Rus turist sayısı 27 bin 75 kişiye yükseldi.

BDT - Rus pazarındaki iki aylık dönemdeki değişim yüzde 1837 olurken, sadece şubat ayında geçen yıl 360 olan BDT ve Rusya pazarındaki turist sayısı yüzde 3 bin 422 artışla 12 bin 679'a çıktı. Bu artış oranı 35 kattan fazla oldu.

Rus misafirler Mayıs Bayramı'nda Antalya'da 'Yaza Merhaba' dedi

ICFAIRPORTS ve Rixos Hotels işbirliği ile düzenlenen etkinlik BDT'de kutlanan Mayıs Bayramı dolayısıyla ayrı bir yoğunluğa ev sahipliği yaptı. Başta Rusya olmak üzere BDT'de yer alan ülkeler açısından önemli bir bayram olan Mayıs Bayramı döneminde Antalya her sene bu ülkelerden oldukça yoğun bir misafir kitlesini ağırlarken ikili ilişkilerin normalleşmesinin ardından bu bayram döneminde de Türkiye'ye ilginin arttığı gözlemlendi.

ICFAIRPORTS ve Rixos Hotels işbirliği ile yapılan etkinliğinde Rus misafirlerin sayısının oldukça yüksek olması, Rusların bayram tatili için Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'yı tercih ettiğini gösterdi.