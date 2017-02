Antalya - 4 Aylık Zeynep'in Böbrekleri Küçük Nurgül'e Can Oldu

4 aylık Zeynep'in böbrekleri küçük Nurgül'e can oldu



TRABZON'da beyin ölümü gerçekleşen 4 aylık Zeynep Tavşan'ın ailesi tarafından bağışlanan organlarından 2 böbreği, Antalya'da 5.5 yaşındaki Nurgül Kesgin'e nakledildi.



Trabzon'da kas erimesi ve solunum yetmezliği nedeniyle beyin ölümü gerçekleşen Zeynep Tavşan'ın ailesi tarafından bağışlanan iki böbreği, askeri uçakla Antalya'ya gönderildi. Havalimanından ambulansla alınan böbrekler, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'ne getirildi. Böbreklerin nakledileceği kişi ya da kişilerin belirlenmesi için tarama yapıldı. İncelemede, iki böbreğin de Afyonkarahisar'da oturan ve 2.5 yıldan bu yana böbrek yetmezliği çeken Nurgül Kesgin'e nakledilmesine karar verildi.



Babası İbrahim ve annesi Fatma Kesgin tarafından hastaneye getirilen Nurgül, yapılan testlerin ardından nakil için ameliyata alındı. Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı başkanlığındaki ekip tarafından gerçekleştirilen operasyonla böbrekler Nurgül'e başarıyla nakledildi.



"KÜÇÜK BEDENLERİ DİYALİZDEN UZAK TUTMA SAVAŞI VERİYORUZ"



AÜ Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, operasyonun 2.5 saat sürdüğünü kaydetti. Prof. Dr. Aydınlı, "Merkezimiz her tür nakillerin yapıldığı tek kamu kurumu olma özelliği nedeniyle çok önemli. Küçük yaşta organ nakli bekleyen hastalarımızın da çokluğu bağış konusunda bizleri daha çok çalışma yapmaya zorluyor. Nakilleri artırarak küçük bedenleri diyalizden uzak tutma savaşı veriyoruz. Hastamız şu an çok iyi yoğun bakım süresi sonunda servise alacağız" diye konuştu.



Anne Fatma Kesgin ise kızını görmek için sabırsızlıkla beklediklerini söyledi. Baba İbrahim Kesgin de bağışçı aileye teşekkür ederek, "Onlara sabır diliyorum. Kızımızın nakil olacağı haberini aldığımızda çok heyecanlandık" dedi.