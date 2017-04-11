Antalya 3'üncü Çocuklarına Cumhurbaşkanı'nın Adını Verdi

Antalya'da cumhurbaşkanı hayranı bir çift, dünyaya gelen üçüncü çocuklarına 'Recep Tayip Erdoğan' adını verdi.



Kepez İlçesi Altınova Sinan Mahallesi 24 Sokak üzerinde oturan 25 yaşındaki Nuriye Kanşıray, 29 Mart'ta Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doğum Servisi'nde erkek çocuk dünyaya getirdi. Cumhurbaşkanı hayranı olan inşaat işçisi baba Özgür Kanşıray, Kepez Nüfus Müdürlüğü'ne giderek oğluna 'Recep Tayip Erdoğan' adını verdi.



Muş Sungu Köyü'nden 3 yıl önce Antalya'ya geldiklerini söyleyen Özgür Kanşıray, babası 55 yaşındaki Nizamettin Kanşıray'ın da istemesi üzerine oğluna sevdikleri devlet adamının adını verdiğini söyledi. 7 yaşında Ali Ensar ve 4 yaşında Muhammet Yusuf adında iki çocuğu daha bulunduğunu belirten Özgür Kanşıray, 'Nüfus müdürlüğüne kayıt için gittiğimde, koyacağım ismi memurlar duyunca önce şaşırdı. Bana 'Neden bu ismi veriyorsunuz?' dediler. Ben de 'Seviyoruz ondan' dedim" diye konuştu.



Özgür Kanşıray, dördüncü kez baba olması halinde bu kez 'Adnan Menderes' adını koyacaklarını söyledi.