Antalya 1 Yaşındaki Elif'in Ilk Kelimesi 'Acıdı' Oldu

1 yaşındaki Elif'in ilk kelimesi 'Acıdı' oldu



ANTALYA'da akut lösemi hastası 1 yaşındaki Elif Lacin'in annesi Emine Lacin, kızının öğrendiği ilk kelimenin 'Acıdı' olduğunu, bu kelimeyi ilk duyduklarında hemşirelerin de gözyaşlarına hakim olamadığını söyledi.



Emine Lacin, kızlarının tedavisinin Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Çocuk Onkolojisi Servisi'nde devam ettiğini söyledi. Öncesinde lösemi hastalığı denildiğinde akıllarına gelen tek şeyin saç dökülmesi olduğunu söyleyen Emine Lacin, başlarına gelince nasıl bir hastalık olduğunu öğrendiklerini söyledi. 20 Nisan'ın Elif'in doğum günü olduğunu belirten Emine Lacin, "Kızımın doğum gününü hastane odasında geçireceğiz. Koşup oynamayı ve konuşmayı öğrenecek yaşta. Fakat onun ilk öğrendiği kelime 'Acıdı' oldu. Bu bizi kahrediyor" dedi.



Bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışan iki çocuk babası Barış Lacin ise "Kızım anne baba diyemeden acı demeyi, acı çekmeyi öğrendi. Şimdi hastanedeki odasına ben bile girsem iğne yapacak canımı acıtacaklar, diye hemen ağlıyor. Allah kimseyi böyle sınamasın" diye konuştu.



Onkoloji bölümünde yatan hasta yakınlarıyla aile olduklarını aktaran Lacin, "Allah herkese sağlık, sıhhat, şifa versin" dedi.