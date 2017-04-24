Antakya Mutfağının Yıldızı Çıtır Kabak Tatlısı Kiva'da!

Dışı çıtır içi yumuşak kıvamıyla kış boyunca damakları fetheden çıtır kabak tatlısını, Kiva yorumuyla deneyimlemek için son günler…

Onlarca medeniyete ev sahipliği yapmış Antakya mutfağının gözde tatlarından biri olarak bilinen çıtır kabak, Kiva mutfağında yaşatılmaya devam ediyor. Lezzetinin en önemli kısmını ve çıtır kıvamını özenle bekletildiği sönmemiş kireçten alan tatlı, Şef Deniz Şahin'in yorumuyla sunuluyor. Isparta tahini eşliğinde servis edilen çıtır kabak tatlısı, şeffaf görüntüsü ve sunumuyla hem göze hem damağa hitap ediyor.

Menüsünde, Anadolu'nun hemen her yöresinden özgün bir lezzetin bulunduğu Kiva Bomonti, 3 farklı bölümden oluşan odaları ve giriş katındaki kış bahçesinde misafirlerine keyifli bir atmosfer sunuyor.