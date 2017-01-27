Antakya Mobilyası İMOB Fuarı'nda görücüye çıktı

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası'nın liderliğinde 7,3 milyon Avro yatırımla hayata geçirilen Antakya Mobilyacılığını Geliştirme Projesi (ANMOGEP) kapsamında tasarlanan mobilyalar 13. İMOB Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'nda uluslararası heyetler, mimarlar ve tüketiciler ile buluştu.

Antakya Mobilyacılığının Geliştirilmesi Projesi (ANMOGEP) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında Antakya Ticaret ve Sanayi Odası'nın liderliğinde hayata geçirildi. İki yıl boyunca süren araştırma ve tasarım süreçlerinin ardından ortaya çıkan 15 farklı koleksiyon ilk kez 13. İMOB Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'nda uluslararası heyetler, mimarlar ve tüketicilerin karşısına çıktı.

Projenin, Hatay'daki mobilya üreticisi KOBİ'lere ve bölgenin sosyo-ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacağına inandıklarını belirten Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin "Antakya mobilyacılığı bugün sadece Hatay'a değil, ülke ekonomisine de katkı sağlamaktadır. Geçmişten günümüze farklı medeniyetlerin ustalıklarını, kültürünü ve estetiğini bir araya getiren Antakya mobilyasının hak ettiği yere gelebilmesi için başlattığımız bu projenin, sektörün gerçek potansiyelini ortaya koyabilmesi için önemli bir fırsat olduğuna inanıyoruz" dedi.

Kendisi de Antakya doğumlu olan TÜSİAD Başkanı Erol Bilecek ise Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin'den projenin gelişimi ve sergilenen mobilyalar hakkında bilgi aldı. Bilecek, projenin ilerleyen dönemlerinde TÜSİAD olarak destek vermekten de memnuniyet duyacaklarını söyledi.

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası'nın yanı sıra Antakya Belediyesi, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, Antakya Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi, Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Antakya Marangozlar ve Hızarcılar Odası'nın proje ortağı olarak katkı sağladığı ANMOGEP ile Antakya'daki mobilyacılık sektörünün üretim kalitesi ve kapasitesinin geliştirilmesi, uluslararası pazarda rekabet gücünün artırılması, yeni tasarımlar geliştirilmesi ve markalaşması hedefleniyor.

Ortak Üretim Merkezi kuruluyor

Proje kapsamında hayata geçirilen Ortak Üretim Merkezi, bilgisayar tabanlı ileri bir teknoloji ile donatılarak mobilya sektörünün hizmetine sunulacak. Mayıs 2017'de faaliyete geçmesi beklenen Ortak Üretim Merkezi, arzu eden tüm üreticilere hizmet sunabilecek. Böylelikle üreticiler, tek başlarına sahip olamadıkları ileri teknoloji ve kapasiteli makineleri kullanarak ürünlerini daha kaliteli, arzu edilen kapasitede ve daha ucuza üreterek, pazardaki rekabet güçlerini artırabilecek.

Toplam 63 parçadan oluşan 15 koleksiyon tasarlandı

Hatay-Antakya ve çevresinde yapılan alan çalışmaları sonucunda, koleksiyona baz oluşturacak 300'den fazla motif derlendi. Endüstriyel tasarımcılar Sezgin Akan ve Sergio Perez Fortea ile Antakyalı ahşap ve mobilya ustası Ali Altun tarafından bu motifler doğrultusunda 63 parçadan oluşan toplam 15 koleksiyon ve geleneksel 12 farklı mobilya tasarlandı. Tasarımlar, üretici firmalar tarafından ortaklaşa kullanılabilecek.