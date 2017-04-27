Antakya Belediyesinin Çalışmaları

Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, basın mensuplarına yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.



Kimyeci, bir otelde düzenlenen toplantıda, halk oylamasının bir siyasi parti seçimi olmadığını söyledi.



Milletin kararıyla halk oylamasından "evet" çıktığını belirten Kimyeci, "Antakya'daki halk oylamasında 'evet' oyu yüzde 53.6 olarak, 108 bin 92 oyla milletimizin teveccühü söz konusu oldu. Bu konuda şükranlarımı arz ediyorum. Hatay'ımız adına 'evet' oyu yüzde 45.62 oranıyla, oy olarak da 406 bin 969 olarak çıktı. Sonuçta böyle bir değerlendirme ortaya kondu, milletimizin değerlendirmesi, ülkemizin önünün açılmasından yana sergilediği tavır dolayısıyla milletimiz adına mutluyuz." dedi.



Kimyeci, göreve geldikleri günden bu yana seçimlerde Hatay'ın oy ortalaması hakkında da bilgi verdi.



Belediye olarak Antakyalılara hem hizmetleri anlattıklarını hem de 18 madde hakkında bilgi verdiklerini ifade eden Kimyeci, "Ev ziyaretlerimiz oldu, sivil toplum örgütlerimizi ziyaret ettik, doğrudan halkımıza bu kampanya döneminde dokunma imkanımız oldu." diye konuştu.



Kimyeci, kentsel dönüşüm projesi çalışmaları hakkında bilgiler de vererek önemli mesafeler aldıklarını sözlerine ekledi.



Toplantıya, Hatay Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Yetişen ve Antakya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Berber de katıldı.