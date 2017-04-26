Antabus
Nihal Yalçın'ın oynadığı Leyla Taşçı karakterinin hayata dair yaşadığı zorlukları anlatan Antabus, 26 Nisan'da Ankara Yeni Sahne'de.
Nihal Yalçın'ın oynadığı Leyla Taşçı karakterinin hayata dair yaşadığı zorlukları anlatan Antabus, 26 Nisan'da Ankara Yeni Sahne'de...
Ben, Leyla Taşçı. Bir kamyonetin arkasında tanıştım İstanbul ile... Derme çatma bir evde yaşadım, küçük yaşta çalışmaya başladım. Evlat oldum, kardeş oldum, eş oldum, anne oldum. Kendimden başka her şey oldum. Ben, gazetelerin üçüncü sayfa haberlerinde denk geldiğiniz binlerce kadından biriyim... 'hayatımı yazsam roman olur' derler ya, öyle ... Valla..." – Leyla Taşçı
Yazan: Seray Şahiner
Yöneten: İlham Yazar
Oynayan: Nihal Yalçın
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Çankaya
Mekan : Ankara Yeni Sahne
Başlangıç Saati : 26.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 26.04.2017 22: 30: 00
Kategori : Antabus
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır