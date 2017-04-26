Antabus

Nihal Yalçın'ın oynadığı Leyla Taşçı karakterinin hayata dair yaşadığı zorlukları anlatan Antabus, 26 Nisan'da Ankara Yeni Sahne'de.

Antabus

Nihal Yalçın'ın oynadığı Leyla Taşçı karakterinin hayata dair yaşadığı zorlukları anlatan Antabus, 26 Nisan'da Ankara Yeni Sahne'de...

Ben, Leyla Taşçı. Bir kamyonetin arkasında tanıştım İstanbul ile... Derme çatma bir evde yaşadım, küçük yaşta çalışmaya başladım. Evlat oldum, kardeş oldum, eş oldum, anne oldum. Kendimden başka her şey oldum. Ben, gazetelerin üçüncü sayfa haberlerinde denk geldiğiniz binlerce kadından biriyim... 'hayatımı yazsam roman olur' derler ya, öyle ... Valla..." – Leyla Taşçı

Yazan: Seray Şahiner

Yöneten: İlham Yazar 

Oynayan: Nihal Yalçın

Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Çankaya

Mekan : Ankara Yeni Sahne

Başlangıç Saati : 26.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 26.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Antabus

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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