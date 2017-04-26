Nihal Yalçın'ın oynadığı Leyla Taşçı karakterinin hayata dair yaşadığı zorlukları anlatan Antabus, 26 Nisan'da Ankara Yeni Sahne'de...



Ben, Leyla Taşçı. Bir kamyonetin arkasında tanıştım İstanbul ile... Derme çatma bir evde yaşadım, küçük yaşta çalışmaya başladım. Evlat oldum, kardeş oldum, eş oldum, anne oldum. Kendimden başka her şey oldum. Ben, gazetelerin üçüncü sayfa haberlerinde denk geldiğiniz binlerce kadından biriyim... 'hayatımı yazsam roman olur' derler ya, öyle ... Valla..." – Leyla Taşçı



Yazan: Seray Şahiner



Yöneten: İlham Yazar



Oynayan: Nihal Yalçın



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : Ankara Yeni Sahne



Başlangıç Saati : 26.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 26.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Antabus



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır