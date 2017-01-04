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Antabus

Antabus

İlham Yazar'ın yönettiği "Antabus" tiyatro oyunu, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

Antabus

İlham Yazar'ın yönettiği "Antabus" tiyatro oyunu, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

"Ben, Leyla Taşçı. Bir kamyonetin arkasında tanıştım İstanbulla. Derme çatma bir evde yaşadım, küçük yaşta çalışmaya başladım. Evlat oldum, kardeş oldum, eş oldum, anne oldum. Kendimden başka her şey oldum. Ben, gazetelerin üçüncü sayfa haberlerinde denk geldiğiniz binlerce kadından biriyim... 'hayatımı yazsam roman olur' derler ya, öyle .. Valla..."

Yazan: Seray Şahiner

Yöneten: İlham Yazar 

Oynayan: Nihal Yalçın

Kaynak: Etkinlik.io

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