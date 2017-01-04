İlham Yazar'ın yönettiği "Antabus" tiyatro oyunu, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.



"Ben, Leyla Taşçı. Bir kamyonetin arkasında tanıştım İstanbulla. Derme çatma bir evde yaşadım, küçük yaşta çalışmaya başladım. Evlat oldum, kardeş oldum, eş oldum, anne oldum. Kendimden başka her şey oldum. Ben, gazetelerin üçüncü sayfa haberlerinde denk geldiğiniz binlerce kadından biriyim... 'hayatımı yazsam roman olur' derler ya, öyle .. Valla..."



Yazan: Seray Şahiner



Yöneten: İlham Yazar



Oynayan: Nihal Yalçın