Ansızın Bi' İnfilak'tan ilk albüm: "AtımıHazırlayın"
Türkçe Sözlü Alternatif Müzik"in en yeni temsilcilerinden olan Ansızın Bi' İnfilak; 7 şarkıdan oluşan "Atımı Hazırlayın" adlı ilk albümünü Nisan ayında dijital platformlar üzerinden yayınladı.
Köklerden aldıkları ilhamla, 70'lerin kayıp, "saykodelik, blues-rock" etkilerini ve "indierock'ın modern "sound"unu birleştiren grup ilk albümlerini dinleyicilerin beğenisine sunuyor.
Şarkıların mixini Sarp Özdemiroğlu'nun, masteringini ise Çağlar Türkmen'in yaptığı albüm,Deneyevi Stüdyosu ve Stüdyo Circus'ta kaydedildi.
2015 yılında kurulan Ansızın Bi' İnfilak geçtiğimiz yıl Mayıs ayında dijital platformlar üzerinden "Alice Harikalar Diyarında" ve "Sıkılmış Macun, Diş Fırçan" adlı iki single yayınladı.
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