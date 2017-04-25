Anneye Kızından 'Yağlı Boya Tablo' Kursu

Kütahya'da bir anne, kızından yağlı boya tablo yapmasını öğreniyor.



Kütahya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Okul Aile Biriliği Başkanı Yurdanur Cömert, Linyit İlköğretim Okulu 5. sınıf öğrrencisi olan kızı Melisa Cömert'ten yağlı boya tablo kursu alıyor.



Melisa Cömert, 3 yıl boyunca Kent Konseyi Sanat Merkezi Başkanı Sebahat Sarıoğlu'ndan yağlı boya tablo kursu aldı. Tablo yapmayı öğrenen Melise, daha sonra annesi Yurdanur Cömert'e yağlı boya tablo yamayı öğretmeye başladı.



Yurdanur Cömert, haftada 2 gün kızı Melise'den yağlı boya tablo kursu alıyor.



Anne Cömert, hedefinin; tablo yapmayı öğrendikten sonra kızı ile birlikte sergi açmak olduğunu dile getirdi. (EFE) - KÜTAHYA