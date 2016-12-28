Annesinin Kucağındaki Bebeği Öldüren Sanığa 30 Yıl Hapis

Gaziantep'te çocuğun başkasından olduğunun belirlenmesiyle, birlikte yaşadığı kadını yaraladığı ve kucağındaki bebeği öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa, 30 yıl 10 ay hapis cezası verildi.



Gaziantep 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ferhat Yıldız ile avukatı katıldı.



Sanık Yıldız, olayın bir alışveriş merkezi önünde gerçekleştiğini ve öldürmek için oraya gitmediği söyledi.



Öldürme niyeti olsa Necla Can'ın evine gideceğini belirten Yıldız, konuşmaya gittiğini ancak müşteki Necla Can'ın suçunu bastırmak için üzerine geldiğini, korkutmak için ateş ettiğini savundu.



Sanık Yıldız'ın avukatı Süleyman Akgün, müşteki Necla Can'ın hiçbir zaman olayları doğru anlatmadığını, bunun heyetçe de gözlemlendiğini öne sürdü.



Can'ın, sanığın fazla suç alması için beyanlarda bulunduğunu iddia eden Yıldız, müvekkilinin tahrik indirimlerinden yararlandırılması talebinde bulundu.



Cumhuriyet savcısı, evli ve 3 çocuk babası sanığın 20 yıldır Necla Can ile nikahsız birlikte yaşadığını ifade etti. Sanığın bu birliktelikten olan 2 çocuğunu eşinin üzerine kaydettirdiği anlatan Savcı, 6 ay önce Necla Can'ın dünyaya getirdiği ve Hira ismini verdikleri bebeğin Yıldız'a benzememesi üzerine ikili arasında tartışma yaşanmaya başladığını bildirdi. Savcı, sanığın "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.



Mahkeme heyeti, sanık Ferhat Yıldız'a, Hira bebeği öldürmeye yönelik eylemi için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ceza, olası kast ve iyi niyet indirimiyle 25 yıla düşürüldü.



Heyet, Necla Can'ın yaralanmasına yönelik de sanığa müebbet hapis cezası verilmesine hükmetti. Eylemin teşebbüs aşamasından kalması ve tahrik altında gerçekleşmesini dikkate alan heyet, iyi hal indirimiyle 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.



Ayrıca sanığa ruhsatsız tabanca taşımak suçundan da 10 ay hapis ve 500 lira para cezası verildi. Sanığın suç işleme konusundaki olumsuz eğilimleri nedeniyle suçun ertelenmesine yer olmadığına karar verildi.



17 Ekim 2015 tarihinde merkez Şehitkamil ilçesindeki bir AVM yakınında bulunan durakta Nacla Can, kucağındaki bebeği Hira ile birlikte tabancayla vurulmuştu. Hira bebek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.