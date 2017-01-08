Annesinin Eve Kilitlediği 3 Yaşındaki Çocuk Yanarak Öldü!

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 3 yaşındaki çocuk, annesinin eve kilitleyip gezmeye gittiği sırada çıkan yangında feci şekilde yanarak hayatını kaybetti.

KAPIYI KİLİTLEYEREK GEZMEYE GİTTİ

Hürriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre anne Çiğdem E., dün öğleden sonra 3 yaşındaki oğlu Mehmet'i evde bırakıp üzerine de kapıyı kilitleyerek gezmeye gitti. Bir süre sonra tüplü televizyonun patlaması sonucu evde yangın çıktı. Alevler büyüyünce evden çıkmak isteyen küçük Mehmet, kapı kilitli olduğu için ve penceredeki demir parmaklık yüzünden evde mahsur kaldı.

DEMİR PARMAKLIKLARA SARILI HALDE YANARAK CAN VERDİ

Bu sırada yangını gören komşular polise ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak ev küle döndü. İtfaiye erleri evde kimsenin olup olmadığına kontrol ettiği sırada bir çocuğun demir parmaklıklara sarılmış halde yanarak öldüğünü belirledi.

SORUMSUZ ANNE, GÖZALTINA ALINDI

Çocuğun cenazesi ceset torbasına konularak incelenmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, babanın işte olduğunu, annenin ise gezmeye çıktığını belirledi. Anne Çiğdem E. gözaltına alındı. Genç kadının komşuları, "Bu kadın sürekli çocuğunu eve kilitleyip gezmeye gidiyordu." diyerek tepki gösterdi. Genç kadının polis merkezindeki sorgusu devam ediyor.