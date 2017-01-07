Annesinin Evde Bıraktığı Çocuk Yangında Hayatını Kaybetti

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, annesinin evde yalnız bıraktığı 6 yaşındaki çocuk, çıkan yangında hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi 231 Sokak'ta yaşayan Çiğdem Ender, 6 yaşındaki oğlu Mehmet'i evde bırakarak komşularına gitti.



Evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Çocuk, pencere demirlerine çıkarak yardım istedi.



Evden yükselen alevleri gören çevre sakinleri, yangını itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evin kilitli kapısını kırarak yangına müdahale etti.



Pencere kenarında ağır yaralı halde bulunan çocuk, olay yerine gelen ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan çocuk, acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Olayı haber alıp eve gelen anne Çiğdem Ender'in oğlunun öldüğünü öğrenmesi üzerine sinir krizleri geçirdiği belirtildi.



Anne, ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.



Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangının kesin sebebinin belirlenmesi için inceleme sürüyor.