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Annesinin Başına Tüple Vurup, 8 Yerinden Bıçakladı (2)

Annesinin Başına Tüple Vurup, 8 Yerinden Bıçakladı (2)

TUTUKLANDIÇorum'un Sungurlu İlçesi Şekerpınar Mahallesi'ndeki evlerinde annesini, başına piknik tüpü ile vurduktan sonra 8 yerinden bıçaklayan Mustafa E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Annesinin Başına Tüple Vurup, 8 Yerinden Bıçakladı (2)

TUTUKLANDI

Çorum'un Sungurlu İlçesi Şekerpınar Mahallesi'ndeki evlerinde annesini, başına piknik tüpü ile vurduktan sonra 8 yerinden bıçaklayan Mustafa E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mustafa E., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anne Emine E.'nin tedavisinin ise Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürdüğü belirtildi.

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