Annesinin Başına Tüple Vurup, 8 Yerinden Bıçakladı (2)

TUTUKLANDI



Çorum'un Sungurlu İlçesi Şekerpınar Mahallesi'ndeki evlerinde annesini, başına piknik tüpü ile vurduktan sonra 8 yerinden bıçaklayan Mustafa E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mustafa E., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Anne Emine E.'nin tedavisinin ise Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürdüğü belirtildi.