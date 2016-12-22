TUTUKLANDI
Çorum'un Sungurlu İlçesi Şekerpınar Mahallesi'ndeki evlerinde annesini, başına piknik tüpü ile vurduktan sonra 8 yerinden bıçaklayan Mustafa E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mustafa E., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Anne Emine E.'nin tedavisinin ise Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürdüğü belirtildi.
Annesinin Başına Tüple Vurup, 8 Yerinden Bıçakladı (2)
TUTUKLANDIÇorum'un Sungurlu İlçesi Şekerpınar Mahallesi'ndeki evlerinde annesini, başına piknik tüpü ile vurduktan sonra 8 yerinden bıçaklayan Mustafa E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDI
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads