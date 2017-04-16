Annesini Sırtında Taşıyarak Oy Kullanmaya Getirdi

Hakkarili bir vatandaş, annesini sırtından taşıyarak oy kullanmaya getirdi.



497 sandıktan 161 bin 928 seçmenin oy kullanacağı Hakkari il genelinde, vatandaşlar sandık başına gelerek oylarını kullanıyorlar. E.B. isimli bir vatandaş ise, annesini sırtında taşıyarak oy kullandırmaya getirdi. 70 yaşındaki kadın, oyunu kullandıktan sonda tekrar oğlunun sırtından evinin yolunu tuttu.



(Feyzullah Taş / İHA)