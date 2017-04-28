Bursa'da annesini boğarak öldüren uyuşturucu bağımlısı, adliyeye sevk edildi.



Dün gece 02.00 sıralarında Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Kuruçeşme Mahallesi Sakarya Sokak'ta meydana gelen olayda, uyuşturucu bağımlısı Aykut S. (24) henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı annesi Nevin S. (55) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle annesinin boğazını önce bir örtüyle sıkan Aykut S., boğuşarak kurtulmaya çalışan annesini elleriyle boğarak öldürdü. Annesini öldürdükten sonra sokağa çıkarak 'annemi öldürdüm' diye bağıran katil zanlısı, çevrede bulunan polis ekipleri tarafından yakalandı.



Olay yerine gelen ekipler Nevin S.'nin cansız bedeniyle karşılaşırken, yaptıkları incelemede boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA