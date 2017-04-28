Annesini Boğarak Öldürdü, 'Rüyamda İşaret Aldım' Dedi (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



Bursa'da dün gece rüyasında işaret aldığını iddia ederek annesi Nevin Sevinç'i boğarak öldüren Aykut Sevinç'in emniyetteki sorgusu tamamlandı.



Madde bağımlısı olduğu iddia edilen Aykut Sevinç, Cinayet Büro Amirliği'nde yapılan sorgulamasında, "Annem kız arkadaşımla olan ilişkimi onaylamıyordu, gece istihareye yattım. Bana rüyamda, 'Annen ölmezse sen evlenemezsin kalk işi tamamla' dediler. Ben de annemin örtüsüyle boğazını sıkarak öldürdüm. Bana öyle dediler ölmesi gerekiyordu öldü" dedi.



İfade verirken ve adliyeye sevk edilirken sakin tavırlarıyla dikkat çeken Aykut Sevinç, geniş güvenlik önlemleri altında Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi.



