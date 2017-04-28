Annesini Boğarak Öldürdü, 'Rüyamda İşaret Aldım' Dedi

BURSA'da 24 yaşındaki Aykut Sevinç, annesi 55 yaşındaki Nevin Sevinç'i boğarak öldürdü. Cinayet şüphelisi, polise verdiği ifadesinde rüyasında annesini öldürmesi gerektiği yönünde işaret aldığın iddia etti.



Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesine bağlı Kuruçeşme Mahallesi Sakarya Sokak'ta meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen Aykut Sevinç ile annesi Nevin Sevinç arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aykut Sevinç eline geçirdiği örtü ve yastıkla annesini boğarak öldürdü. Dışarı çıkarak, "Annemi öldürdüm" diye bağıran Sevinç, evin yakınından geçen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Eve giden polisler, Nevin Sevinç'in cesediyle karşılaştı. Nevin Sevinç'in cesedi, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Annesini öldüren Aykut Sevinç, ilk ifadesinde, annesinin kız arkadaşıyla ilişkisini onaylamadığını bu yüzden tartıştıklarını belirterek, "Dün gördüğüm rüyada annemi öldürmem gerektiğine dair işaret aldım, bu nedenle öldürdüm" dedi.



Uyuşturucu madde kullanımı ve adam yaralamaktan sabıkası bulunan, bir süre önce de cezaevinden çıkan cinayet şüphelisi Aykut Sevinç'in ağabeyinin 10 yıl önce evde intihar ettiği, babasının da bir süre önce hayatını kaybettiği öğrenildi.



- Bursa