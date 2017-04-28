Bursa'da uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen bir genç, tartıştığı annesini boğarak öldürdü. Edinilen bilgiye göre olay gece 02.00 sıralarında Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Kuruçeşme Mahallesi Sakarya Sokakta meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı Aykut S.(24) henüz belirlenemeyen bir nedenle annesi Nevin S.(55) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Aykut S. annesini elleriyle boğarak öldürdü.



Annesini öldürdükten sonra sokağa çıkarak 'Annemi öldürdüm' diye bağıran şahıs çevrede bulunan polis ekipleri tarafından yakalandı.



Olay yerine gelen ekipler Nevin S.'nin cansız bedeniyle karşılaşırken yaptıkları incelemede boğularak öldürüldüğü tespit edildi.



Aykut S. ekipler tarafından polis merkezine götürülürken olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından Nevin S.'nin cenazesi kesin ölüm nedeni belirlenmek için Bursa Adli Tıp Kurumuna götürüldü.



Adam yaralama ve uyuşturucu madde suçlarından girdiği cezaevinden yeni çıkan uyuşturucu bağımlısı Aykut S.'nin ağabeyinin de 10 yıl önce aynı evde kendini astığı öğrenildi.



(Yusuf Ali Arslan/İHA)