Annesinden Öğrendiği Yüzmeyle Hayatı Değişti

TEZCAN EKİZLER - İzmir'de yaşayan down sendromlu Onat Soysal'ın (22) kaslarının gelişmesi amacıyla annesinin öğrettiği yüzmedeki başarısı tüm engellilere örnek oluyor.



Yüzmeye ilgisi sonrasında yeteneği fark edilen ve profesyonel eğitim alarak milli yüzücü olan Soysal, Türkiye şampiyonluğunun ardından İtalya'daki Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı, şimdi de Fransa'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor.



5 yaşındayken annesi sayesinde yüzme sporu ile tanışan Onat Soysal, ailesinin desteği ile 17 yaşında profesyonel yüzücülüğe adım attı, iki yıl sonra da İzmir Gençlik Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübünde şampiyonalara katılmaya başladı.



Eğitim aldığı yüzme kulübünde antrenörü Efe Karaca ile tanışan Soysal, onun desteğiyle sırtüstü ve kelebek branşlarında rekorlar kırarak büyük başarılara ulaştı.



Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunca düzenlenen Bölge ve Türkiye şampiyonalarında kazandığı başarıların ardından milli takıma çağrılan Soysal, 2015 yılında İtalya'da düzenlenen "Down Sendromlular Açık Avrupa Yüzme Şampiyonası"nda 50 metre sırtüstü yarışında gümüş madalya kazandı.



"Amacım Avrupa Şampiyonu olmak"



Bornova Belediyesine ait Muhammet Yıldız Spor Tesislerinde başarısının mimarı annesi Aktaş ve antrenörü Efe Karaca ile beraber eylül ayında Fransa'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonasına hazırlanan milli yüzücü Soysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yüzmeyi annemden öğrendim, ben küçükken birlikte yüzüyorduk. Türkiye'de önemli rekorlara imza attım.Yüzmeyi çok seviyorum. Türkiye şampiyonu oldum, İtalya'da yarıştım, amacım Fransa'da şampiyon olmak." diye konuştu.



Yarışmalarda kazandığı madalyalarını yanından ayırmadığını ifade eden Soysal, Türkiye'yi uluslararası organizasyonlarda temsil etmenin gurur verici olduğunu dile getirdi.



"Bu kadar başarılı olacağını hayal edemiyordum"



Hayatını down sendromlu oğluna adayan Handan Aktaş (61), Onat Aktaş'ın duygusal bir yapıya sahip olduğunu, onun için genç yaşta emekli olup çocuğunu büyütme kararı aldığını söyledi.



Oğluna kaslarının gelişmesine yardımcı olması amacıyla yüzmeyi öğrettiğini ifade eden Aktaş, şunları belirtti:



"Onat, yüzme sporuna amatörce başladı. Daha sonra Onat'ın yüzme isteğiyle ona bir kulüp bulduk ve bugünlere geldik. Down sendromlu çocukların kasları gevşek oluyor. Yüzme, Onat'ın kaslarının gelişmesini sağladı. Çok hastalanıyordu, hemen her gün hastaneye gidiyorduk. Yüzmeyle birlikte Onat hasta olmuyor artık çevresiyle daha iyi iletişim kuruyor.



Oğlum yarışmalarda mücadele ederken tribünde çok heyecanlanıyorum. Bu aşamaya geleceğini hayal bile edemiyordum. Katıldığı yarışmalarda çok bağırıyorum. Madalya kazanması bana onur veriyor. Keşke tüm engelli çocuklarımız aynı şekilde olabilseler. Bizim çocuklarımız tüm down sendromlu çocuklara örnek olsun."



- "Down sendromlu çocuklar için yüzme çok önemli"



Milli yüzücü ile tanıştığı ilk günü unutamadığını anlatan antrenör Efe Karaca da Onat Aktaş'ın yüzmeye olan ilgisi ve yeteneği ile ilk bakışta madalyalı bir milli sporcu olacağına inandığını ifade etti.



Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun düzenlediği tüm organizasyonlara beraber katıldıklarını belirten Karaca, şu değerlendirmede bulundu:



"Soysal'ın esas branşı kelebek yüzme, onun dışında sırtüstü branşında da yüzüyor. En son 10-12 Nisan'da Ordu'da düzenlenen Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda 50 kelebek yüzme yarışmasında 43 saniyeyi yakaladı. Türkiye rekorunu kırdı. Kasım ayında Fransa'da düzenlenecek şampiyona için federasyonumuzun düzenleyeceği kampa katılmak istiyoruz. Bu kampın ardından Türkiye orada temsil etmek istiyoruz."



Down sendromlu çocuklar için yüzmenin önemine değinen Karaca, çocukların böylece sporcu kimliği kazandıklarını, bunun da onların gelişimlerine çok önemli bir yer sağladığını sözlerine ekledi.