Annesi ile 3 Kardeşini Öldürdü

Trabzon'un Sürmene ilçesinde bir kişi, annesi, ağabeyi ile 2 kız kardeşini tüfekle vurarak öldürdü.



Ali Ragıpoğlu, ilçeye bağlı Yukarı Çavuşlu Mahallesi'ndeki tek katlı evlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle annesi Zehra (80), ağabeyi Ahmet, kız kardeşi Elmas ve bedensel engelli diğer kız kardeşi Asuman Ragıpoğlu'na tüfekle ateş etti.



Ragıpoğlu'nun annesi ve kardeşleri olay yerinde yaşamını yitirdi.



Zanlı, daha sonra güvenlik güçlerine teslim oldu.



Cumhuriyet savcılarının olay yerinde incelemeleri sürüyor.