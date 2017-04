Annesi Eve Dönmeyince İntihar Etmek İstedi

Annesi eve dönmeyince intihar etmek istedi

MERSİN - Mersin'de tartıştıkları annesi 1,5 aydır eve gelmeyen 17 yaşındaki kız, 4 katlı bir evin damına çıkarak intihar etmek istedi. Babasının ve polis ekiplerinin çabaları sonucu intihardan vazgeçirilen kız, "Benim annem melek gibi bir insan. Annemin benimle yüz yüze görüşmesini istiyorum. Babamla hiçbir sorunu yok. Tekrardan eve gelmesini istiyorum" dedi.

Edinilen bilgiye göre, 3 Mart 2017 tarihinde kızı Eda A. ile tartışan anne Belkız A., evden kuaföre çıkıyorum diyerek çıktı ve bir daha eve dönmedi. O günden beri eve dönmeyen ve şu anda sığınma evinde kalan anne için kızı intihar girişiminde bulundu. Merkez Toroslar ilçesindeki evlerinin karşısındaki komşularının damına çıkan genç kız, annesiyle yüz yüze görüşemediği için intihar etmek istedi. Baba ve polis ekiplerinin çabaları sonucunda intihar girişinden vazgeçirilen kız, güvenli bir şekilde aşağı indirildi.

"Eşimle kavgamız hiç olmadı"

Olayla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan baba Tahsin A., 1,5 ay öncesine kadar eşiyle hiç tartışma ve kavga yaşamadığını belirtti. Ara sıra her ailede olan ufak tefek sorunlar dışında bir sıkıntılarının olmadığını kaydeden Tahsin A., "Eşim gitmeden bir hafta öncesi kızımla bir tartışma yaşadı. Tartışmada telefondan kaynaklı oldu. Ben olayın üstüne zaten eşimi teselli ettim, bir şey olmaz diyerek. O hafta baya bir durgundu. Ben eşimi Silifke'ye gezmeye götürdüm, bir şey yoktu. 3 Mart'ta sabah kahvaltımı hazırladı. Hatta öğlen eve gelerek yemek yememi söyledi. Ben de tamam diyerek çıktım gittim. Öğlen eve geldiğimde kızım evde tekti. Kızıma annesini sorduğumda 'kuaföre gittiğini' söyledi ama içime bir kuşku çöktü. Kuaför yakındı gittim baktım ancak eşim yoktu. Kızıma tekrar annen nereye gitti diye sordum ama 'bilmiyorum' dedi. Ben ufak tefek bir sorun olduğunu anladım. Ogün tüm gün eşimi aradım. Karakola gittim ve kayıp başvurusu yaptım. Kayıp ilanından bir gün sonra bir telefon geldi. Eşimin kuzenlerin de kaldığını öğrendim. Gittim eşimle konuştum. Kızımla olan olayları bana çevirdi. 'Seni görmek istemiyorum, biraz kafamı dinlemek, huzur istiyorum' dedi. Ben eve getirmek istedim. Oda 'sen git ben geleceğim' dedi. Bunun ardından beni polise 'içip içip beni dövüyor' diye şikayet etti. Ben halen neden böyle olduğunu anlamadım. Sağlık raporunda da savcılık soruşturmasında da bir şey çıkmadı çünkü ben bir şey yapmadım" diye konuştu.

"Eşimin eve dönmesini 4 gözle bekliyorum"

22 yıllık eşi olduğunu ve onu çok sevdiğini vurgulayan Tahsin A., "Şu anda kaldığı yer güzel bir yer. Şu an ben eşimi bir doktorda gibi görüyorum, sığınma evinde. Yalnız tekrardan evime dönmesini istiyorum. Çok seviyorum ben eşimi. Ancak şu anda tam neden gittiğini bilmiyoruz. Çünkü karşımıza çıkıp, bir şekilde konuşup sen şunu yaptın sen bunu yaptın demedi. Eşimin eve dönmesini 4 gözle bekliyorum. Şimdi telefon açsın hemen gider eşimi alır gelirim. Kızım baba 'bütün kabahat benim. Annemle ben atıştım. Annem sen işte olduğun için bunları sana söylemedi. Annemin orada oluşunu, senin burada acı çekmene tahammül edemediğim için intihar etmek istedim' diyor. Kızım annesiyle yüz yüze görüşmek istiyor. Annem benimle yüz yüze görüşmese tekrarını yaparım diyor. Eşimin kızıyla yüz yüze konuşmasını ve evine tekrar dönmesini istiyorum" şeklinde konuştu.

"Benim annem belek gibi bir insan"

17 yaşındaki genç kız Eda A. ise annesiyle o gün fırına gitme konusunda tartıştıklarını belirterek, "Annem o gün kuaföre gidiyorum diye çıktı. Arkasından bende 15-20 dakika sonra kuaföre gittiğimde sen eve git dedi. Bende eve giderek onun gelmesini bekledim ama o gelmedi. Bunun üzerine babam geldi. Biz annemi bir gün sonra bulduk. Ardından babamı karakola şikayet etti. Ondan sonra sığınma evine götürdüler. Ondan sonra annemle ben sadece telefonla konuştum. Telefonla konuşmamda çok zor oldu. Telefonlarda sürekli anneme, onunla yüz yüze görüşmek istediğimi söylüyordum. Annemde yüz yüze görüşmeyi kabul etmedi. Zaten bütün sorun benimle, babamla bir sorunu yok. O yüzden bende komşumuzun damına çıkarak, intihar etmeye çalıştım. Annemin benimle yüz yüze görüşmesini istiyorum, babamla hiçbir sorunu yok. Tekrardan eve gelmesini istiyorum. Annemle aramızı çok iyiydi. Biz her zaman sohbet ediyorduk. Benim annem melek gibi bir insan. Bilmiyorum birden bire neden böyle oldu" ifadelerini kullandı.

