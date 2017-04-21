Vezirköprü Göl İlkokulu'nda "Annem babamla kitap okuyorum" projesi hayata geçirildi.



Koordinatörlüğünü sınıf öğretmenleri Erol Akkurt ile Sercan Özdemir'in üstlendiği projenin başlaması dolayısıyla okulda tören düzenlendi.



Kaymakam Yunus Emre Altıner, doğrunun okuyarak öğrenilebileceğini, sorunların okuyarak çözülebileceğini söyledi.



Hiç kimsenin "bizden geçti" diye düşünmemesi gerektiğini vurgulayan Altıner, velilere seslenerek, "Hoşunuza giden kitapları okuyun. Felsefe, roman ya da tarih kitapları okumak zorunda değilsiniz. Çocuklarımıza da gücünüzün yettiği ölçüde mutlaka kitap alın. Onlara giyecek, oyuncak yerine kitap hediye edin." dedi.



Proje hakkında bilgi veren Akkurt da okullarda eğitim öğretim gören öğrencilerin kitap okuma alışkanlıklarının istenilen seviyede bulunmadığına dikkati çekti.



Bu nedenle kitap okumayı özendirici çalışmalar yapılması gerekliliğinin ortaya çıktığına işaret eden Akkurt, proje sayesinde kitap okuma sürecine aileleri de dahil edeceklerini söyledi.



Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu. Daha sonra Vezirköprü Fazıl Ahmet Paşa Halk Kütüphanesi şefi Kani Öztürk de velilere kitap hediye etti.



Programa ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Arslan, ilçe Müftüsü Ali Erbaş, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.