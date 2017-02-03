Anneleri Ölen Köpek Yavrularını Afad Emziriyor

Antalya'da, doğumdan bir hafta sonra ölen sokak köpeğinin 9 yavrusuna, "Afad" isimli başka bir köpek annelik yapıyor.



Antalya Sokak Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (ASKODER) kurucularından Mehmet ve Müjgan Orhan çifti, Kepez ilçesi Santral Mahallesi'nde terk edilmiş bir evde 9 yavru köpek buldu. Mahalledeki vatandaşlardan, köpeklerin annesinin bir otomobilin çarpması sonucu öldüğünü öğrenen Orhan çifti, bir haftalık yavruları derneğin "kedi köyü"ne getirdi.



Köyün yeni sakinlerine, 3 yavrusu bulunan Afad isimli köpek annelik yapmaya başladı.



ASKODER Başkanı Mehmet Orhan, Afad'ın yavruları sahiplenmesi için bir süre uğraştığını anlattı. Afad'ın yavruları ile anneleri ölen yavruları birbirine sürerek kokularını karıştırdıklarını belirten Orhan, "Bildiğiniz Afad'a yalvardım. Sonrasında uğraşlar sonuç verdi ve emzirmeye başladı. Emzirdiği dakika o köpeklerin hayatı kurtulduğunu anladım." dedi.