Annelerden' Sınırda Görevli Askerlere Turşu

Turşusuyla ünlü Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir grup ev hanımı, sınır karakollarında görev yapan Mehmetçikler için evlerinde turşu hazırladı.



Ağılcık Mahallesi'nde yaşayan ev hanımları, Hakkari İl Jandarma Komutanlığına ulaştırılmak üzere hazırladıkları turşuları mahalle camisinin avlusuna toplayarak muhtar İsmail Doğan'a teslim etti.



Asker ve polisler için dua ederek "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" diye slogan atan kadınlar, ev yapımı turşunun nezle ve grip olmak üzere birçok hastalığa karşı vücut direncini arttırdığını belirtti.



İsmail Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ev hanımlarının anlamlı bir program düzenlemelerinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.



Bundan sonra da mahallelerine özgü ürünlerden güvenlik güçlerine göndereceklerini anlatan Doğan, "Bu bir başlangıç oldu, inşallah tüm mahalle halkını da dahil ederek bu çalışmamız devam ettireceğiz. İnşallah kargo aracılığıyla göndermiş olduğumuz turşular askerlerimize şifa ve moral olur. Yöremiz turşusu, kavunu, karpuzu, vişnesi ve kirazıyla meşhur. İnşallah o ürünlerin de mevsimi geldiğinde bu çalışmamız devam edecek." diye konuştu.



Mahalle sakinlerinden Nermin Kuruoğlu, anne şefkatiyle kurdukları turşuları askerlere ulaştırılacak olmasının mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayarak, "Güvenlik güçlerimiz afiyetle yesinler, inşallah şifa olur. Hazırladığımız turşuların suyu özellikle gribe, baş ağrısına ve mide bulantısına çok iyi gelir. Bunlar bir çok hastalığa şifadır." dedi.



Oğlunun polis olduğunu anlatan Fatma Tandoğan da güvenlik güçlerinin ne zor şartlarda görev yaptığı bildiklerini dile getirdi.



Anneler olarak her gün onlara dua ettiklerini aktaran Tandoğan, "Bu kış şartlarında vatan düşmanlarıyla zorlu coğrafi şartlarda mücadele ediyorlar. Allah onlara kolaylık versin. Allah düşmanlara fırsat vermesin." ifadesini kullandı.



Oğlu uzman çavuş olarak görev yapan Fatma Arıkan ise "Teröristleri bitirmek için dağda bayırda ne zorluk çektiklerini biz biliyoruz. Kızım da Hakkari Şemdinli'de öğretmenlik yapıyor. Onlarla gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.