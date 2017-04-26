Anneler Konuşuyor' Projesiyle Anneler İkinci Kez Bir Araya Geliyor

'Annelerden annelere ilham veren hikayeler" sloganı ile başlatılan 'Anneler Konuşuyor' projesiyle anneler ikinci kez bir araya geliyor. 27 Nisan 2017 tarihinde gerçekleşecek olan etkinliğin moderasyonunu Ceyda Düvenci üstlenecek.



Philips Avent'in düzenlediği 'Anneler Konuşuyor' platformu, sıra dışı hikayeleri olan annelerin deneyimleriyle annelere ilham veriyor. Projenin yıl dönümü kapsamında 27 Nisan 2017, Perşembe (Yarın) günü Ceyda Düvenci'nin moderasyonu ile Beşiktaş Renaissance Polat Bosphorus Hotel'de anneler yeniden bir araya gelecek.



Philips Türkiye Personal Health Genel Müdürü Milena Elmasoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenecek olan etkinlikte, Yaprak Yapsan, Devletşah Özcan, Özge Uzun, Özge Selçuk Bozkurt, Seride Samurkaş, Hatice Beyza Bulut, Ayşe Nur Parlak, Fatma Nur Bilgin ve Bahar Pançuk Deniz gibi tanınan birçok ismin yanı sıra uzman konuşmacılar da yer alacak. Katılımcıların kendilerinden birçok hikaye bulacağı proje ile Türkiye'nin dört bir yanındaki annelerin, uzmanların ve diğer katılımcıların deneyimlerinden faydalanmalarına imkan tanınması, annelik ve bebek bakımı konusunda farkındalık oluşturulması amaçlanıyor. - İSTANBUL