Anneler günü ne zaman? 8 Mayıs mı 9 Mayıs mı? Anneler günü Mayıs ayının kaçında kutlanıyor? Anneler günü ayın kaçı?
Anneler Günü Dünya'da farklı günlerde kutlanmaktadır. En yaygın şekliyle Anneler Günü, Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanır. Peki ülkemizde anneler günü ne zaman kutlanıyor? Türkiye'de anneler günü hangi gün? 8 Mayıs anneler günü mü? 9 Mayıs anneler günü mü? Mayıs ayının ikinci Pazar günü ne zaman?
Anneler günü ne zaman merak ediliyor. Ülkemizde Mayıs ayının 2. pazar günü Anneler günü olarak geçiyor. Peki bu yıl yani 2021'de anneler günü ne zaman denk geliyor? Mayıs ayının 2. pazar günü hangi gündür? Anneler günü ayın kaçına denk geliyor?
ANNELER GÜNÜ NEDİR? ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ
Anneler Günü, anneleri anmak ve onurlandırmak amacıyla bütün Dünya'da farklı zamanlarda kutlanan özel gün.
Anneler günü, anneleri onurlandıran özel bir gündür. Değişik günlerde ve değişik ülkelerde kutlanır. Bu günde anneler çeşitli hediyeler alır. Bu günü farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı günlerinde kutlarlar.
Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.
ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.
ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?
Anneler günü dünyanın çeşitli ülkelerinde farklı günlerde kutlanmaktadır. Anneler günü Türkiye'de Mayıs ayının 2. pazar günü kutlanıyor. Yani bu yıl 2021'de mayıs ayının 2. pazar günü 9 Mayıs Pazar gününe tekabül etmektedir. Kısacası bu yıl anneler günü 9 Mayıs Pazar günüdür.
2021 Anneler günü : 9 Mayıs Pazar
Anneler günü 8 Mayıs Cumartesi günü değil, 9 Mayıs Pazar günüdür.
ANNELER GÜNÜ HANGÜ ÜLKEDE HANGİ GÜN KUTLANIYOR?
- Türkiye (Anneler günü tarihi) : Mayıs'ın ikinci Pazar günü
- Norveç (Anneler günü tarihi) : Şubat'ın ikinci Pazar günü
- Yunanistan (Anneler günü tarihi) : 2 Şubat
- İsrail (Anneler günü tarihi) : 30 Ocak-31 Mart arası bir zaman
- Gürcistan (Anneler günü tarihi) : 3 Mart
- Romanya (Anneler günü tarihi) : 8 Mart
- Afganistan (Anneler günü tarihi) : 8 Mart
- Bosna Hersek (Anneler günü tarihi) : 8 Mart
- Sırbistan (Anneler günü tarihi) : 8 Mart
- Mısır (Anneler günü tarihi) : 21 Mart
- Ürdün (Anneler günü tarihi) : 21 Mart
- Lübnan (Anneler günü tarihi) : 21 Mart
- Filistin (Anneler günü tarihi) : 21 Mart
- Yemen (Anneler günü tarihi) : 21 Mart
- Slovenya (Anneler günü tarihi) : 25 Mart
- Çin (Anneler günü tarihi) : 21 Nisan
- Arnavutluk (Anneler günü tarihi) : 8 Mayıs
- Meksika (Anneler günü tarihi) : 10 Mayıs
- ABD (Anneler günü tarihi) : Mayıs'ın ikinci Pazar günü
- Şili (Anneler günü tarihi) : Mayıs'ın ikinci Pazar günü
- Ukrayna (Anneler günü tarihi) : Mayıs'ın ikinci Pazar günü
- Slovakya (Anneler günü tarihi) : Mayıs'ın ikinci Pazar günü
- Paraguay (Anneler günü tarihi) : 15 Mayıs
- Tayland (Anneler günü tarihi) : 12 Ağustos
- Belarus (Anneler günü tarihi) : 14 Ekim
- Panam (Anneler günü tarihi) : 8 Aralık
- Endonezya (Anneler günü tarihi) : 22 Aralık
Kısacası anneler günü en çok Mayıs ayının 2. pazar günü kutlanmaktadır. Diğer günler ve kutlanılan ülkeler yukarıdaki gibidir.
Şimdiden tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun...