Anneler günü ne zaman? 8 Mayıs mı 9 Mayıs mı? Anneler günü Mayıs ayının kaçında kutlanıyor? Anneler günü ayın kaçı?

Anneler Günü Dünya'da farklı günlerde kutlanmaktadır. En yaygın şekliyle Anneler Günü, Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanır. Peki ülkemizde anneler günü ne zaman kutlanıyor? Türkiye'de anneler günü hangi gün? 8 Mayıs anneler günü mü? 9 Mayıs anneler günü mü? Mayıs ayının ikinci Pazar günü ne zaman?

Anneler günü ne zaman merak ediliyor. Ülkemizde Mayıs ayının 2. pazar günü Anneler günü olarak geçiyor. Peki bu yıl yani 2021'de anneler günü ne zaman denk geliyor? Mayıs ayının 2. pazar günü hangi gündür? Anneler günü ayın kaçına denk geliyor?

ANNELER GÜNÜ NEDİR? ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ

Anneler Günü, anneleri anmak ve onurlandırmak amacıyla bütün Dünya'da farklı zamanlarda kutlanan özel gün.

Anneler günü, anneleri onurlandıran özel bir gündür. Değişik günlerde ve değişik ülkelerde kutlanır. Bu günde anneler çeşitli hediyeler alır. Bu günü farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı günlerinde kutlarlar.

Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler günü dünyanın çeşitli ülkelerinde farklı günlerde kutlanmaktadır. Anneler günü Türkiye'de Mayıs ayının 2. pazar günü kutlanıyor. Yani bu yıl 2021'de mayıs ayının 2. pazar günü 9 Mayıs Pazar gününe tekabül etmektedir. Kısacası bu yıl anneler günü 9 Mayıs Pazar günüdür.

2021 Anneler günü : 9 Mayıs Pazar

Anneler günü 8 Mayıs Cumartesi günü değil, 9 Mayıs Pazar günüdür.

ANNELER GÜNÜ HANGÜ ÜLKEDE HANGİ GÜN KUTLANIYOR?

Türkiye (Anneler günü tarihi) : Mayıs'ın ikinci Pazar günü

Mayıs'ın ikinci Pazar günü Norveç (Anneler günü tarihi) : Şubat'ın ikinci Pazar günü

Yunanistan (Anneler günü tarihi) : 2 Şubat

İsrail (Anneler günü tarihi) : 30 Ocak-31 Mart arası bir zaman

Gürcistan (Anneler günü tarihi) : 3 Mart

Romanya (Anneler günü tarihi) : 8 Mart

Afganistan (Anneler günü tarihi) : 8 Mart

Bosna Hersek (Anneler günü tarihi) : 8 Mart

Sırbistan (Anneler günü tarihi) : 8 Mart

Mısır (Anneler günü tarihi) : 21 Mart

Ürdün (Anneler günü tarihi) : 21 Mart

Lübnan (Anneler günü tarihi) : 21 Mart

Filistin (Anneler günü tarihi) : 21 Mart

Yemen (Anneler günü tarihi) : 21 Mart

Slovenya (Anneler günü tarihi) : 25 Mart

Çin (Anneler günü tarihi) : 21 Nisan

Arnavutluk (Anneler günü tarihi) : 8 Mayıs

Meksika (Anneler günü tarihi) : 10 Mayıs

ABD (Anneler günü tarihi) : Mayıs'ın ikinci Pazar günü

Şili (Anneler günü tarihi) : Mayıs'ın ikinci Pazar günü

Ukrayna (Anneler günü tarihi) : Mayıs'ın ikinci Pazar günü

Slovakya (Anneler günü tarihi) : Mayıs'ın ikinci Pazar günü

Paraguay (Anneler günü tarihi) : 15 Mayıs

Tayland (Anneler günü tarihi) : 12 Ağustos

Belarus (Anneler günü tarihi) : 14 Ekim

Panam (Anneler günü tarihi) : 8 Aralık

Endonezya (Anneler günü tarihi) : 22 Aralık

Kısacası anneler günü en çok Mayıs ayının 2. pazar günü kutlanmaktadır. Diğer günler ve kutlanılan ülkeler yukarıdaki gibidir.

Şimdiden tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun...