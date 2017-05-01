Anneler Günü'ne En Anlamlı Kutlama
Karşıyaka Belediyesi, bu yıl Anneler Günü’nde iki anlamlı etkinliğe ev sahipliği yapacak.
Karşıyaka Belediyesi, bu yıl Anneler Günü'nde iki anlamlı etkinliğe ev sahipliği yapacak. Geleneksel Zübeyde Hanım Koşusu'nun ardından, törenle Ata'dan Ana'ya çiçekler sunulacak. Geçtiğimiz 10 Kasım'da Anıtkabir'in bahçesine ekilen çiçekler, Çankaya Belediyesi tarafından yüzlerce cumhuriyet sevdalısıyla birlikte Karşıyaka'daki Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'na getirilecek.
Karşıyaka Belediyesi'nin Anneler Günü etkinlikleri; Ulu Önder Atatürk'ün Karşıyaka'ya emanet ettiği annesi anısına geleneksel hale getirilen Zübeyde Hanım Koşusu ile başlayacak. Her yıl İzmir ve çevre illerden yoğun katılımla gerçekleşen koşu, bu yıl da 10 yaş ve üzeri herkese açık olacak. Katılımcılar, 14 Mayıs Pazar sabahı Anayasa Meydanı'ndan Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'na koşacak. Organizasyona katılmak için 13 Mayıs'a kadar Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'na kayıt yaptırılabilecek. Ayrıca belediyenin www.karsiyaka.bel.tr adresli web sitesinden de müracaat edilebilecek. Karşıyaka, koşunun ardından çok anlamlı bir törene de ev sahipliği yapacak. Geçen 10 Kasım'da, Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nda yetiştirdiği kasımpatıları Anıtkabir'e götüren Karşıyaka Belediyesi, Anneler Günü'nde Ata ve Ana'yı bir kez daha buluşturacak. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen tarafından Anıtkabir'in bahçesine ekilen çiçekler de 14 Mayıs'ta Karşıyaka'ya getirilecek. Çankaya Belediyesi, tören için Çankaya'dan Karşıyaka'ya 10 otobüs kaldıracak. Yüzlerce Atatürk sevdalısı, Zübeyde Hanım'ın kabrini, oğlunun toprağında büyüyen çiçeklerle bezeyecek.
Karşıyaka'ya yakışacak
Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Zübeyde Hanım, bir annenin tüm dünyayı değiştirebileceğinin en güzel örneğidir. Onun yetiştirdiği evlat, kazandığı zaferlerle bir ulusun kurtarıcısı ve ışığı oldu. O evlat en kıymetlisini, annesi Zübeyde Hanım'ı da bize, Karşıyakamıza emanet etti. En değerli emanetimizi her gün sonsuz minnet ve özlemle kucaklarken, Anneler Günü'nü de özel etkinliklerle, bize yakışır şekilde kutlayacağız. Herkesi bu anlamlı günde Karşıyaka'ya bekliyoruz" dedi. - İZMİR