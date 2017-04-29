Anneler Günü'ne Doğru

Ulaş Belediyesi, 14 Mayıs'ta kutlanacak Anneler Günü dolayısıyla şiir, düz yazı ve mektup yarışması düzenledi.



Ulaş Belediye Başkanı İsrafil Göçgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fedakar anneler için böyle bir yarışma düzenlediklerini söyledi.



Yarışmaya ilçe merkez ve köylerinde eğitim gören ilk, orta ve lise öğrencilerinin katılabileceğini aktaran Göçgün, öğrencilerin yazdıkları eserleri 5 Mayıs'a kadar belediyeye teslim etmesi gerektiğini belirtti.



Dereceye giren öğrencilerin bisiklet, tablet ve MP4 ile ödüllendirileceğini dile getiren Göçgün, 14 Mayıs'ta Anneler Günü dolayısıyla Ulaş Gölü mesire alanında düzenleyecekleri törenle ödülleri vereceklerini ifade etti.