Anneler günü hangi gün? Bugün mü yarın mı? Anneler günü Türkiye'de ne zaman kutlanıyor? Anneler Günü Dünya'da farklı günlerde kutlanmaktadır. En yaygın şekliyle Anneler Günü, Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanır. Peki ülkemizde anneler günü ne zaman kutlanıyor? Türkiye'de anneler günü hangi gün? 8 Mayıs anneler günü mü? 9 Mayıs anneler günü mü? Mayıs ayının ikinci Pazar günü ne zaman?

ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ

Anneler Günü, anneleri anmak ve onurlandırmak amacıyla bütün Dünya'da farklı zamanlarda kutlanan özel gün.

Anneler günü, anneleri onurlandıran özel bir gündür. Değişik günlerde ve değişik ülkelerde kutlanır. Bu günde anneler çeşitli hediyeler alır. Bu günü farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı günlerinde kutlarlar.

Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.

ANNELER GÜNÜ HANGİ GÜN?

Anneler günü dünyanın çeşitli ülkelerinde farklı günlerde kutlanmaktadır. Anneler günü Türkiye'de Mayıs ayının 2. pazar günü kutlanıyor. Yani bu yıl 2021'de mayıs ayının 2. pazar günü 9 Mayıs Pazar gününe tekabül etmektedir. Kısacası bu yıl anneler günü 9 Mayıs Pazar günüdür.

2021 Anneler günü : 9 Mayıs Pazar

Anneler Günü Hangi Ülkede Hangi Gün Kutlanıyor?

Türkiye : Mayıs'ın ikinci Pazar günü

Norveç : Şubat'ın ikinci Pazar günü

Yunanistan : 2 Şubat

İsrail : 30 Ocak-31 Mart arası bir zaman

Gürcistan : 3 Mart

Romanya : 8 Mart

Afganistan : 8 Mart

Bosna Hersek : 8 Mart

Sırbistan : 8 Mart

Mısır : 21 Mart

Ürdün : 21 Mart

Lübnan : 21 Mart

Filistin : 21 Mart

Yemen : 21 Mart

Slovenya : 25 Mart

Çin : 21 Nisan

Arnavutluk : 8 Mayıs

Meksika : 10 Mayıs

ABD : Mayıs'ın ikinci Pazar günü

Şili : Mayıs'ın ikinci Pazar günü

Ukrayna : Mayıs'ın ikinci Pazar günü

Slovakya : Mayıs'ın ikinci Pazar günü

Paraguay : 15 Mayıs

Tayland : 12 Ağustos

Belarus : 14 Ekim

Panam : 8 Aralık

Endonezya : 22 Aralık

Kısacası anneler günü en çok Mayıs ayının 2. pazar günü kutlanmaktadır. Diğer günler ve kutlanılan ülkeler yukarıdaki gibidir.

Şimdiden tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun...

ANNELER GÜNÜ SÖZLERİ

- Sevgili anneciğim, bir gün umarım bana gösterdiğin sevgi ve sabrı sana gösterebilme şansım olur… Anneler günün kutlu olsun.

- Benim için her şeye katlanan, her zaman yanımda olan, değeri biçilemeyen dünyanın en güzel annesine… Anneler günün kutlu olsun…

- Annecim, biriciğim Sonsuz sevgini, bitmez tükenmez sabrını ancak anne olunca anlayabileceğim herhalde Seçme şansım olsaydı yine senin annem olmanı istedim SENİ ÇOOOOKK SEVİYORUMM Anneler günün kutlu olsun!!!

- Bu dünyadaki en güvenli sığınağım senin kucağın Benim annem olman bu dünyadaki en büyük şansım seni seviyorum annem anneler günü kutlu olsun annem. anneler günü mesajları paylaş

- Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış Sana her seslenişimde ya acım diniyor ya da sevgim coşuyor Anneler günü kutlu olsun canım annem

- Sen hayatımın kutup yıldızı oldun. Nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum. Doğru yolu buldum. Seni seviyorum anne.

- Bu dünyadaki en güvenli sığınağım senin kucağın. Benim annem olman bu dünyadaki en büyük şansım. Seni seviyorum annem…

- Anneciğim seni ben çiçeklerden yemişten ve klasik dörtlüklerde anlatıldığından daha çok fazla severim, seni çook severim…

- Anneciğim, bir günümde değil her günümdesin. Annem olman dünyadaki en büyük sansım, iyi ki varsın. Seni çok seviyorum annem.

- "Yaşamdaki güzel şeylerin çoğu ikişer, üçer, düzinelerle ve yüzlercedir. Sayısız yıldız, gül, kardeş, hala ve kuzen vardır; ama anne tektir." (Kate Douglas Wiggin)

- "Önemli olan her şey için güvendikleri kişi annedir, o gıdadır, yataktır ve soğuk gecelerdeki ek battaniyedir." (Katherine Butser Hataway)

- Kelimelerle anlatılamayan fedakârlık ve karşılıksız sevgiyi, tarif et desen bana herhalde sadece "anne" derdim… Anneler günün kutlu olsun…

- Bir günümde değil her günümdesin. Her gün her saniye benimlesin. Her zaman bana destek oldun. Sen benim için çok özelsin. Anneler günün kutlu olsun…

- Anne seni seviyorum… Belki sevgimi her zaman gösteremiyor olabilirim ama sen bunu daima biliyorsun… Anneler günün kutlu olsun…

- Dün sana kızdıklarımı bugün ben yapıyorum anne. Çünkü aslında senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum..

- Annelerdir bütün çocukları sevindiren Güneş yüzlü annem, ellerinden öperim

- Gökyüzünden bir yıldız kayar, dilek tutarız Annem gözlerini kapar bütün dilekleri benim içindir Ellerinden öperim

- Kuzey rüzgarı da esse, kopsa da fırtına, sığınacağım tek liman sensin annem Hakkını nasıl öderim Başımı dizlerine koymaya geldim

- Gücüme güç, umuduma umut katan annem. Seni çok ama çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun!

- Dünyada kimseyi seni sevdiğim kadar sevemem, bağlanamam. Anneler günün kutlu olsun canım annem.

- Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; annem derdim canım annem seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun.

- Biraz şans, biraz sevgi ve sabır, birer parça zaman, başarı ve memnuniyeti de eklersek malzemelere, hepsini karıştırıp senin için uzun ve dileklerinin gerçekleştiği bir "hayat pastası" yapabiliriz sanırım… Anneler günün kutlu olsun canım annem!

- Hiç unutulmayacak yüz anne yüzüdür. Hz. Muhammed

- "Erdem ile mutluluk, anne ile kızı gibidir."(Benjamin Franklin)

- "Türk milleti öyle analara sahiptir ki her devrin büyük adamlarını böyle analar yetiştirmiştir." (Mustafa Kemal Atatürk)

- "Ana gibi yar olmaz, Bağdat gibi diyar olmaz." (Türk Atasözü)

- "anne kolları şefkatten yorulmamıştır, çocuklar orada derin derin uyurlar." (Victor Hugo)

- "Hiçbir süs ve tuvalet, bir kadını, analık sevgisi kadar güzelleştiremez." (Emile Brochvogel)

- "anne kalbi, çocuğun okuludur." (Henry Ford)

- Penceresiz odamda, ışıkların en nadidesiydin. Akıl hocam, hayat danışmanımdın. Yollar ayrıldı ama kalpler asla. Seni seven yavrun anneler gününü unutmadı. İyi ki varsın annem.

- İnsana da, anne babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi, onu her gün biraz daha güçsüz düşerek karnında taşımıştır. (Lokman Suresi 14. Ayet)

- "Kadının en büyük vazifesi, analıktır." (Mustafa Kemal Atatürk)

- Anne ve babanıza iyilik edin ve ihsanda bulunun ki, çocuklarınızda size karşı itaatle ve hürmetkar olsunlar. (Hz. Muhammed s.a.v)

- Cennet anaların ayakları altındadır. » - Hz. Muhammed

- Annesinden dayak yediği halde, yine "anne" diye ağlayan bir çocuktur aşk. » - Cemal Süreya

- Anne hakkına dikkat et! Onu başında taç et! Zira anneler doğum sancısı çekmeselerdi, çocuklar da dünyaya gelmeye yol bulamazlardı. (Hz. Mevlana)

- Kadına saygılı ol çünkü O insanoğlunun anasıdır. » - Hz. Ali

- Sen hayatımın kutup yıldızı oldun Nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum Doğru yolu buldum Seni seviyorum anne Anneler günün kutlu olsun canım annem

- Anneciğim, bir günümde değil her günümdesin Annem olman dünyadaki en büyük şansım, iyi ki varsın Anneler günün kutlu olsun

- Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişimde ya acım dinmiyor ya da sevgim coşuyor… Anneler günün kutlu olsun…

- Anneler Günü Mesajları - Anneler Günü Şiirleri Ve Sözleri

- Eğer bana gözlerinle değil de kalbinle bakmış olsaydın, seni ne kadar sevdiğimi çok iyi anlardın… Anneler günün kutlu olsun…

- "Annene hizmet et; çünkü cennet annelerin ayakları altındadır." (Hz. Muhammed)

- "Anne hakkına dikkat et! Onu başında taç et! Zira anneler doğum sancısı çekmeselerdi, çocuklar da dünyaya gelmeye yol bulamazlardı."(Hz. Mevlana)