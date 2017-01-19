Anneler, Bebek Dostu En İyi Ürünleri Seçti…

En çok oyu alarak kategori birincisi olan ürünler, fuar alanında sergilenerek 77 ülkeden gelen 10 bin ziyaretçiye ulaştı.

32. Uluslararası Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı CBME Türkiye ve Baby&Kid Store işbirliğiyle düzenlenen 'CBME Türkiye Tüketici Ödülleri' Yarışması'nda bebeklerin hayatlarını kolaylaştıran bebek dostu en iyi ürünler ebeveynler tarafından seçildi. Sektörün prestijli ödüllerinden biri kabul edilen CBME Türkiye Tüketici Ödülleri, Fuar öncesinde sosyal medya ve internet üzerinden yapılan oylamalarla belirlendi.

Yarışma, 'Bebek Mobilyası ve Ev Tekstili', 'Bebek Arabası', 'Oto Koltuğu', 'Bebek Beslenme', 'Eğitici Ürün&Oyuncak', 'Bebek Bakım ve Kozmetik' ile En Faydalı, 'Yaratıcı Ürün' kategorilerinde gerçekleşti. En iyi ürünlerle birlikte oylamaya katılan anneler de hediye kazandı. Her 500'ncü oyu kullanan ebeveyne kategori ürünlerinden hediye edildi.

CBME Türkiye Tüketici Ödülleri, İstanbul CNR Fuar Merkezi Panel Alanı'nda düzenlenen törenle CBME Türkiye Satış Müdürü Tülay Baykara tarafından sahiplerine takdim edildi. Firmalar toplam 7 kategoride yarıştı. Annelerden en çok oyu alarak kategori birincisi olan ürünler, CBME Türkiye Fuar alanında sergilendi.

'Bebek Mobilyası ve Ev Tekstili' kategorisinde 5 ayrı ürün yarıştı ve Park Yatak Ürünü -Baby2go markası ile Nildeniz firması en çok oyu alarak kategori birincisi oldu. Ödülü firma adına Pazarlama Müdürü Ebru Döner aldı.

Itameks firması 'Bebek Arabası', 'Oto Koltuğu' ve 'En Faydalı Ürün' kategorilerinde annelerin oylarını toplamayı başardı. 9 farklı ürünün yarıştığı 'Bebek Arabası' kategorisinde kıyasıya bir mücadele yaşandı ve kazanan "Origami ürünü 4 Momsmarkası oldu. 'Oto Koltuğu' kategorisinde yarışan 5 farklı ürün arasından Trifix ürünü ile Britax Römer Markası birinci seçilirken, 4Moms markası Mamaroo ürünü 'Faydalı Ürün' kategorisinin kazananı oldu. Ödülleri İtameks CEO'su İsmail Delemen ve Çocuk Gereçleri Bölüm Müdürü Sinem Yücel aldı.

'Bebek Beslenme Ekipmanları' kategorisi de hem annelerin hem de firmaların yoğun ilgisini çekti. 10 firmanın ürünleriyle katıldığı yarışmada en çok oyu alan Grup Baby firmasının Babyjorn markalı Yumuşak Mama Önlüğü oldu. Ödülü, Satış Müdürü Ali Kolukısaoğlu aldı.

Altı firmanın yarıştığı 'Bebek Bakım ve Kozmetik' kategorisinin birincisi Baby Jem Bebek Bakım Seti ile 3E Tekstil firmasıydı. Firmanın ödülünü Yurtiçi Satış Müdürü Erhan Er aldı. Alg Oyuncak da Diş Kaşıyıcılı Oyuncak Sophie ile 'Eğitici Ürün' kategorisinde annelerden en çok oyu almayı başardı. Ödülü Firma yetkilisi Gizem Gemici Coşkun aldı.