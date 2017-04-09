Anne ve Oğlu Soba Kurbanı

Kilis'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve oğlu yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre, büyükbaş hayvan yetiştiren Fatma Kaya (74) ile oğlu Ahmet Kaya (43), Kilis-Öncüpınar Karayolu Leylit Höyüğü İnekçi Çıkrığı mevkiindeki bağ evinde ölü bulundu. Bağ evine gelen iş arkadaşları tarafından cansız bedenleri bulunan anne ve oğlun cenazesi cumhuriyet savcısı ile olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinden sonra kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Gaziantep Adlı Tıp Kurumu'na gönderildi. İlk belirlemelere göre, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edilen Fatma Kaya'nın Gaziantep'te, oğlu Ahmet Kaya'nın ise Kayseri'de toprağa verileceği öğrenildi.



(Mehmet Ali Dağ / İHA)