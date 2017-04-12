Anne ve Kızlarının Ölümden Döndüğü An

* Zeytinburnu'nda 3 katlı binanın yıkımı sırasında yeterince önlem alınmadı.



Araçlar yoldan geçerken yıkım sürüyordu.



Yıkımı yapılan binanın bitiğindeki apartmandan çıkan anne ve 2 kızı büyük bir tehlike atlattı.



Anne ve kızları yıkım yapılan binadan düşen moloz yığınlarının altında kalmaktan son anda kurtuldu.



O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı



İstanbul DHA



Zeytinburnu'nda 3 katlı eski binanın yıkımı sırasında facianın eşiğinden dönüldü. Yıkılan binanın hemen bitişiğindeki binadan çıkan anne ve 2 kızı moloz yığınının altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar sokakta bulunanlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.



Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi'ndeki olay dün meydana geldi.



Yıkım kararı alınan 3 katlı bir binanın yıkımı yapılıyordu. Ancak çevrede alınan önlemler yetersizdi. Yoldan araçlar geçerken yıkım devam ediyordu. Yıkım yapılan binanın hemen bitişiğindeki apartmandan Kevser Karakoç ile kızları 16 yaşındaki Ceren ve 11 yaşındaki İrem çıkıyordu. Bu sırada yıkım yapılan binadan moloz yığını aşağıya düştü.



Anne ve kızları molos yığının altından kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar mahalledeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla çekilip paylaşıldı.