Anne ve Kızı Dehşeti Yaşadı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde anne ve kızı, iş yerinde uğradıkları bıçaklı saldırı sonucu yaralandı.

Anne ve Kızı Dehşeti Yaşadı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde anne ve kızı, iş yerinde uğradıkları bıçaklı saldırı sonucu yaralandı. Edinilen bilgiye göre, saat 17.15 sıralarında Atatürk Bulvarı Dutlu yolu üzerindeki bir markette meydana gelen olayda bir şahıs, M.T. (45) ve kızı M.T'yi (17) bıçaklayarak yaraladı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan anne ve kızı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede inceleme yaparken, kaçan ve kahvecilik yaptığı öğrenilen şahsın yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

(İlker Uyar /İHA)

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