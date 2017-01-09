Anne ve Ikiz Çocukları Ölü Bulundu

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, anne ve 3 yaşındaki ikiz çocukları evlerinde ölü bulundu.



Alınan bilgiye göre, İhsaniye Mahallesi Sakarya Sokak'ta yaşayan Zahide Kahraman (23), eşi Mustafa Kahraman'ın (23) telefonuna "Hakkını helal et" şeklinde yazılı mesaj gönderdi.



Mesaj üzerine hemen eve gelen baba Kahraman, kapı içeriden kilitli olduğu için camı kırarak eve girdi. Kahraman, eşi Zahide'yi iple kendini asmış şekilde, 3 yaşındaki ikiz çocukları Şengül Eslem ve Erçin'i yerde hareketsiz yatar halde buldu.



Komşularının yardımıyla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nilüfer Ek Binasına kaldırılan genç kadın ve ikiz çocukların hayatını kaybettiği belirlendi.



Cesetler incelenmek üzere, Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.