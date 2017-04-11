Anne ve 3 Çocuğu Yedikleri Yemekten Zehirlendi

Adana'da bir kadın ile 3 çocuğu gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.



Olay, merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi 60036 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, isimleri öğrenilmeyen anne ve üç çocuğu akşam yemeğinde dolma yedi. Yemeği yedikten sonra anne ve çocukları bayıldı. Müstakil evde oturan şahıslara, komşuları pencereden seslenmek isterken baygın olduğunu fark etti. Bunun üzerini sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri anne ve çocuklarını hastaneye kaldırdı.



Anne ve çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



(Süleyman Cenk İdaye / İHA)