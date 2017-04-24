Anne Öldü, Karnındaki Bebeği Kurtarıldı

Eskişehir'de aniden rahatsızlanarak hayatını kaybeden 7 aylık hamile kadının bebeği kurtarıldı.



Kurtuluş Mahallesi Vatan Caddesi'nde yaşayan hamile anne Feyza Uslu (28), henüz belirlenemeyen bir sebeple rahatsızlandı. Eşinin haber vermesiyle 112 Acil Servis ekipleri tarafından Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uslu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Uslu'nun 7 aylık bebeği ise doktorların başarılı müdahalesi ile hayata gözlerini açtı. Uslu bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Öte yandan Feyza Uslu'nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacak. - ESKİŞEHİR