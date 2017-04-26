Anne-oğula Uyuşturucu Gözaltısı

BURSA'nın Karacabey İlçesi'nde, uyuşturucu satışı yaptıkları öne sürülen 29 yaşındaki Onur Z. ile annesi 52 yaşındaki Filiz Z. yakalanarak gözaltına alındı.



Bursa Narkotik Suçlar Şubesi ve Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alınan 16 SJ 239 plakalı otomobil, Karacabey girişinde durduruldu. Yapılan aramada aracın çeşitli yerlerine gizlenen 252 gram bonzai ve 999 adet ecstasy ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili olarak araçtaki Onur Z. ve annesi Filiz Z. gözaltına alındı.



Anne- oğlu şüphelilerin uyuşturucuyu Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde satacakları, dikkat çekmemek ve aile görünümü vermek için yanlarında 5 yaşındaki bir çocuğu da bulundurdukları öğrenildi. İki şüpheli emniyet müdürlüğündeki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.



- Bursa