Anne Memura Mesai Müjdesi

Doğum izninden sonra çocuk sayısına göre yarım mesai tam maaş ile çocuğun okul çağına gelene kadar yarım çalışma düzenlemesi yürürlüğe girdi.

BİRİNCİ ÇOCUKTA 60 GÜN, İKİNCİ ÇOCUKTA 120 GÜN

İşçi anneler için yönetmelik çıkmasından sonra şimdi de memurlar için yönetmelik hazırlandı. Annelerle ilgili yönetmelik çalışması, Bakanlar Kurulu tarafından tamamlanarak Başbakanlık'a gönderildi. Bu ay içinde yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Yasaya göre anneler doğum izni bittikten sonra birinci çocukta 60 gün, ikinci çocukta 120 gün ve sonraki doğumlarda 180 gün yarım gün çalışıp tam maaş alabilecek. Takvim'in haberine göre, bu anneler isterlerse çocuk okul çağına gelene kadar yarım gün çalışıp yarım maaş da alma hakkına sahip. Bu haktan sadece doğum yapan anneler değil evlat edinenler de yararlanacak.