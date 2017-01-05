SEYHAN KIRICI - Vodafone Arena Stadı'nda görevliyken gerçekleşen terör saldırısından kurtulan ancak Ortaköy'deki saldırıda hayatını kaybeden özel güvenlik görevlisi 29 yaşındaki Hatice Karcılar'ın annesi, kızının yasını tutuyor.



Anne Döndü Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının terör saldırısında yaşamını yitirmesinden sonra 3 yaşındaki torunu Hiranur'un annesiz kaldığını söyledi.



Kızının bir süre önce Beşiktaş'ta Vodafone Arena Stadı civarında gerçekleşen terör saldırısından kurtulduğunu dile getiren Koç, "Statta görevliydi, saldırıdan sonra kızımla görüştüm. Patlama sonrası beni aradı 'Anne kurtulduk ama ecel bir başka yerde belli mi olur yakalar. Şehitlik çok güzel mertebe.' demişti. Ben de 'kızım senin yavrun var öyle söyleme' dedim. 'Yok anne Hiranur senin yanında benim gözüm geride kalmıyor. Eğer ilerde bir şey olursa bana Hiranur'un nafakasını kazanırken öldü dersin anacığım.' dedi. Ben yine öyle deme yavrum dedim. Bir Hatice gider bin Hatice gelir, ben bile bu canımı bu devlete seve seve veririm." diye konuştu.



"Hatice bayrağını, devletini çok seviyordu" diyen anne Koç, "PKK'yı, terör örgütlerini Allah kahretsin, polisimize, askerimize, çocuğumuza uzanan elleri kırsın." ifadesini kullandı.



Kızının Hiranur'a 5 aylık hamile olduğu dönemden itibaren çalışmaya başladığını anlatan Koç, "Kızım 'Anne ben çocuğumun nafakasını kazanmak zorundayım' dedi. Çalışmaya başladı, erkek gibi kızdı. Şehitlik mertebesine ulaştı. Hatice kızını tek başına büyüttü. Doğum yapana kadar da çalıştı hamile haliyle." ifadesini kullandı.



Koç, kızının eşiyle boşanma davasının sürdüğünü söyledi.



"Evlatsız durulur vatansız durulmaz"



Baba Abdullah Koç ise ülkeyi bölmeye kimsenin gücünün yetemeyeceğini belirtti.



Kızıyla en son bir hafta önce telefonla görüştüğünü dile getiren Koç, şunları kaydetti:



"Çocuğunun nafakasını kazanmak için çalışıyordu. Ben ona, 'kızım benim kazancım size de yeter. Geçiniriz, senin çalışmana gerek yok. Ben aç sen de aç, ben tok sen de tok.' diyordum. 'Yok baba ben gidip çalışayım.' dedi. Gitti tehlikeli bir meslek seçti. Severek yapıyordu işini. 3 yıla yakın özel güvenlik görevlisiydi. Ben şehit babası oldum. Benim çocuğum şehit oldu. Vatan sağolsun. Evlatsız durulur ama vatansız durulmaz. Bizi başka ülkelerle karıştırmasınlar. Bir Türk, dünyaya bedeldir. Ne yaparsanız yapın bu memleketi bölemeyeceksiniz, bölemeyeceksiniz."



Annesinin fotoğrafını öpüyor



Aileye akrabaları ve komşuları taziye ziyaretinde bulunurken, 3 yaşındaki Hiranur'un aralıklarla annesinin fotoğrafını öpmesi gelenleri duygulandırdı.



Eve gelenlerle oynayan, yüzünden gülümsemesi eksik olmayan küçük kız, evden ayrılan misafirlere Türk bayrağının asılı olduğu balkondan el sallıyor.