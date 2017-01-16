Anne Köpek ve Yeni Doğan Yavruları Soğuğa Karşı Korumaya Alındı

Geçtiğimiz günlerde yaşanan yoğun kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için mama noktaları sayısını arttırarak sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılayan Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri, yoğun kar yağışında doğum yapan anne köpeği ve yavrularını koruma altına aldı.



Dört bir yanın karla kaplı olduğu ve kar yağışının da devam ettiği saatlerde doğum yapmak zorunda kalan anne köpek, sanayi sitesinde bir dükkana sığınarak doğumunu gerçekleştirirken soğuk hava nedeniyle bazı yavrularını hayatta tutmayı başaramadı.



Süleymanpaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından koruma altına alındılar



Köpek ve yavrularının farkına varan iş yeri sahipleri Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu iletirken, anne köpek ve yavruları Süleymanpaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Dört yavrusu ile birlikte Süleymanpaşa Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirilen anne köpek, sıcak yuvasında Süleymanpaşa Belediyesi güvencesiyle yavrularını büyütecek. - TEKİRDAĞ