Anne Kedi ve Yavrusu, Sezaryenle Kurtarıldı

Eyüp'te doğum yapamayan bir kedi, kaldırıldığı Kemerburgaz Sokak Hayvanları Kliniğinde sezeryan yöntemiyle anne oldu.



Eyüp Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekibi, Yeşilpınar Mahallesinde bir hayvanseverin ihbarı üzerine, doğumu tamamlayamayan hamile bir sokak kedisi buldu.



Veteriner hekimler vakit kaybetmeden ilk müdahaleyi ambulansta yaptılar. Müdahaleye karşın doğum yapamayan anne kedi, acil olarak Kemerburgaz Hayvan Kliniği'ne götürülerek ameliyata alındı. Anne kedi burada sezaryen yöntemiyle sağlıklı bir yavru dünyaya getirdi. Başarılı geçen ameliyatın ardından anne kedi yavrusunu emzirdi.



Anne ve yavru daha sonra kendileriyle ilgilenecek bir vatandaşa teslim edildi.