Anne Dualarıyla Örülen Atkılar Askerlere Gönderildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, aralarında şehit Yüzbaşı Özgür Özekin'in annesi Aliye Özekin'in de bulunduğu bir grup gönüllü kadın, ördükleri 160 atkıyı, Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Dağlıca 2. Hudut Tugay Komutanlığında vatani görevini yapan askerlere gönderdi.



Şehit annesi Özekin'in önerisi üzerine gönüllü kadınlar 160 tane atkı ördü. Kadınlar ördükleri atkıların üzerine, düşüncelerini yazdıkları notlar da ekledi. Atkılar, kolilerle Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Dağlıca 2. Hudut Tugay Komutanlığına gönderildi.



Atkıların gönderimi için düzenlenen törende gazetecilere açıklama yapan Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık, şehit annesi ve gönüllü kadınların atkılara ilmek ilmek vatan sevdasını aktardıklarını ifade etti.



Çalık, "Kıymet olarak büyük bir rakamı ifade etmeyebilir ama burada anne sevgisi var. Bunlar oraya ulaştığında vatani görevini yapan askerlere büyük destek olacak. Fethiye'deki gönüllü anneler güvenlik güçlerinin yanında olduklarını göstermek istediler. Bu nedenle emek veren tüm kadınları tebrik ediyorum." dedi.



Türk milletinin asker ve polisinin her zaman yanında olduğunu belirten Ekrem Çalık, bayrağı, vatanı için 7'den 70'e herkesin şehit oluncaya kadar savaşacağını, Türkiye'yi kimsenin parçalayamayacağını vurguladı.



- "Bu atkılar ana sevgisi, şefkati ve dualarıyla örüldü"



Aliye Özekin ise 3 oğlu daha olduğunu ve oğlunun bıraktığı yerden görevi kendilerinin devraldığını kaydetti.



Şehit oğluyla gurur duyduğunu dile getiren Özekin, "Vatan, bayrak uğruna canımız feda. Bunlar yapılırken emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum. Türk anaları olarak dualarımızla biz hep onların yanındayız. Bu atkılar ana sevgisi, şefkati ve dualarıyla örüldü. Bu atkılar onları ısıtacak ve koruyacak." diye konuştu.



Aliye Özekin, kendi ördüğü atkının üzerine şehit oğlu için yazdığı "Özgür'üm" adlı şiiri ekledi. Özekin'in şiiri okuduğu sırada duygusal anlar yaşandı.



Piyade Yüzbaşı Özgür Özekin, 25 Eylül 2016'da Hakkari'nin Çukurca ilçesinde düzenlenen terör saldırında ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit düşmüştü.