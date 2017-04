Anne Dostu" Hastanelere Sertifikaları Verildi

Kocaeli'de "Anne Dostu Hastane" unvanını almaya hak kazanan Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne sertifikaları törenle verildi.



Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne "Anne Dostu Hastane" unvanı verilmesi dolayısıyla Akçakoca Toplantı Salonu'nda tören düzenlendi.



Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, törende yaptığı konuşmada, sertifika almaya hak kazanan hastane yönetimi ve ekibine teşekkür etti.



Türkiye'nin her geçen gün büyük bir değişim ve gelişme içinde olduğunu ifade eden Güzeloğlu, yapılanların, sadece hizmetlerin, fiziksel alt yapısını geliştirmek, bilgi, teknoloji ve donanımını yükseltmek olmadığını söyledi.



Güzeloğlu, merkezinde insan olan, insana hizmeti ibadet sayan bir anlayışla bu hizmetleri yaptıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:



"Türkiye bir büyük devlet, dualı bir millet ve kutlu bir devlet olarak geleceğe doğru akarken her geçen gün merkezine insanı alan hizmet ve kamu yönetimi anlayışını her alanda kararlılıkla ve büyük bir mutlulukla ortaya koyuyor. Sağlık hizmeti hem en temel insan hakkı, hem de sosyal devletin en temel hizmet alanıdır. Sağlık, vazgeçilmez bir hizmet ve şüphesiz her boyutuyla öncelikle ele alınması gereken kamu adına bir mesuliyettir."



Sağlık alanındaki yeni yatırımlar hakkında da bilgi veren Güzeloğlu, "Büyük yatırımlarımız sürüyor. Şu anda şehir hastanemiz hızlı bir şekilde devam ediyor. İzmit'teki devlet hastanemizi ve Gebze Fatih Devlet Hastanemizi en kısa sürede tamamlayıp, hizmete açacağız. Hiçbir teknik altyapıda, fiziksel donanımda ve teknoloji kullanımında eksiğimiz yok. Üstüne de insan sevgisini ve ilgisini kattığımız zaman elde edemeyeceğimiz bir şey yok." diye konuştu.



Güzeloğlu, konuşmasının ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi yetkililerine "Anne Dostu Hastane" sertifikalarını verdi.