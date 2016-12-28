Anne Dizisi Final mi Yapıyor? Anne Final Tarihi Ne Zaman?

Anne dizisi final mi yapıyor? Anne final tarihi merak ediliyor. Dün akşam Star TV ekranlarında yayınlanan Anne yeni bölümünde, Zeynep hiç beklemediği bir sürprizle karşılaştı. İzleyicinin kanını donduran bu sahne, akıllara "Dizi final mi yapıyor?" sorularını getirdi. Star TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Anne'nin dün akşam yayınlanan bölümünde adeta yer yerinden oynadı. Kaçırılan Turna'nın öz annesi Şule ile mutluluk oyunları oynaması yürekleri parçalarken, Zeynep Öğretmen'in fidye parasını denkleştirme çabası merakla izlendi. Bir yandan da, Turna'nın Zeynep Öğretmen'i hiçe sayan tavırlarına şahit olan izleyici, Turna'nın bunu öğretmenini korumak için yaptığını anladı. Bölümün sonunda ise Zeynep'in şahit olduğu manzara herkesi şoka uğrattı.

ANNE DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Fidye parasını toparlayan Zeynep, Turna'yı kaçıran Cengiz ve Şule'nin mekanına gider. Kapıyı açıp içeri girdiğinde, kimsenin beklemediği bir manzaraya izleyiciyi şahit eder. Görüldüğü üzere, Cengiz ve Şule yerde kanlar içerisinde yatmaktadır. Turna ise mekanda gözükmemektedir. Sahneyi gören izleyiciler, sosyal medyada "Bir dizinin daha sonuna geldik, herkes öldü, Anne dizisi erken final yapıyor" yorumlarını yaptı.

ANNE DİZİSİ 10. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Anne dizisi 10. bölümünde; Zeynep'in başının belaya girmesini istemeyen Turna, suskunluğuna son verip Şule ile mutluluk oyunu oynamaya başlar. Cengiz, Zeynep'in karşısına çıkarak, Turna konusunda bundan sonra tek muhatabın kendisi olduğunu söyler. Şule'nin Turna'yı pavyona götürmesi pavyon patronunu sinirlendirir. Bu esnada Turna'yı sormak üzere çocuk bürodan amir de pavyona gelmiştir. Polisin gelmesi pavyon müşterisini kaçırır. Patron bu zararı Cengiz'in ödemesini ister. Cengiz'in ertesi güne kadar parayı hazır etmesi gereklidir. Cengiz, bu durumu fırsata çevirerek Zeynep'ten büyük bir meblağ ister. Turna'ya düzgün bir hayat kurmak için bu parayı kullanacakları bahanesini kullanır. Zeynep parayı bulmak için büyük bir mücadeleye girişir. Gönül para konusunda Zeynep'e yardımcı olmak ister. Zeynep Gönül'deki paranın kaynağını öğrenince şok olur ve büyük tepki gösterir. Sonunda kız kardeşlerinin yardımıyla, Cahide'yi kızdıracak bir yöntemle parayı bulur. Ancak Zeynep buluşma yerine geldiğinde Cengiz yoktur. Rıfat'ın evine giden Zeynep'i orada büyük bir sürpriz beklemektedir.

ANNE DİZİSİ OYUNCULARI



